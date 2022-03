Povozil 19-letno peško, ki je hudo poškodovana

Prometna nesreča na Belokranjski cesti v Novem mestu se je zgodila v nedeljo okoli osme ure zvečer.

Novomeški policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah kaže, da je 28-letni voznik, ki je pripeljal iz smeri Metlike, trčil v 19-letno peško, ki je izven prehoda za pešce nepravilno prečkala cesto. Hudo poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.