Potrjena ugibanja glede motiva za umor 70-letnega soseda (FOTO)

Na današnji izjavi za javnost so na Policijski upravi Maribor podali nekaj informacij o preiskavi kaznivega dejanja umora, o katerem so javnost obveščali v preteklih dneh, mi pa smo s prizorišča podrobno poročali že danes zjutraj. In potrdilo se je naše ugibanje, da naj bi motiv za umor, čemur je sledil še samomor, bil zaplet okrog zemljišča.

Kot je danes povedal Darko Nerat, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Maribor, so bili policisti v nedeljo, 11. maja ob 14.30, obveščeni o streljanju na območju Slovenske Bistrice, o čemer jih je obvestil 32-letni moški. »Takoj po sprejetem obvestilu smo na kraj napotili več policijskih patrulj, oziroma policistov, ki so območje zavarovali ter pričeli s prvimi nujnimi ukrepi za zaščito življenja ljudi, tja pa je bilo napoteno tudi reševalno vozilo. Ob prihodu policistov sta bila na kraju najdena dva mrtva moška, stara 70 in 88 let, pri tem pa ni bilo več nevarnosti za življenje in zdravje drugih ljudi,« je dejal Nerat.

FOTO: Oste Bakal

Pri izvedbi prvih nujnih ukrepov so policisti ugotovili, da je osumljeni umoril 70-letnega moškega, ki je skupaj z ženo pred leti od osumljenega kupil zemljišče, v neposredni bližini njegovega doma. Tega dne ju je obiskal 32-letnik, ki je bil kasneje tudi priča kaznivega dejanja in prijavitelj. »Osumljeni 88-letnik je pristopil do oškodovanca in ga ustrelil s pištolo, za katero je posedoval orožno listino. Po dejanju se je vrnil domov, kjer je storil samomor. Pri tem torej prijavitelj in žena preminulega nista bila poškodovana. Glede na dosedanje ugotovitve sumimo, da je motiv za opisano dejanje, najverjetneje spor, povezan s prodajo zemljišča. V tej zadevi bomo na Okrožno državno tožilstvo podali poročilo,« je dodal Nerat.

Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor pa je dodala, da je »opisani primer letošnji prvi umor na območju naše PU. Lani v tem obdobju smo obravnavali umor pogrešane osebe z območja Ptuja in poskus umora na območju Slovenske Bistrice.«