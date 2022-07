Potem ko so vlomili, je umrl: osumljenec za njegovo smrt je sosed

Zadnjo junijsko nedeljo, 26. junija 2022, ob 20.33 je 63-letnik iz okolice Ormoža na OKC PU Maribor sporočil, da ga soseda stara 56 in 33 let,, ki naj bi bila pod vplivom alkohola, žalita in izzivata k pretepu. Tja so bili napoteni policisti PP Ormož in vsem trem izdali plačilne naloge zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1).

Pogrešali so 56-letnika

Tri dni kasneje ob 16.59 je strokovna delavka socialnega zavoda policiste obvestila, da 56-letnika, policistom znanega iz prej omenjene kršitve, že nekaj dni niso videli. Policisti PP Ormož so ob pomoči tehničnega posega gasilcev vstopili v sicer zaklenjeno stanovanje. V njem so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju. Reševalci ZD Ormož so mu nudili medicinsko pomoč, a žal zaman.

Umrl nasilne smrti

»Pri mrliškem pregledu trupla niso bili ugotovljeni znaki sumljivih okoliščin smrti in ni bilo mogoče opredeliti vzroka smrti, zato je bila odrejena sanitarna obdukcija. Glede na njene ugotovitve je bila izvedena še sodna obdukcija, ta pa je pokazala, da je moški umrl nasilne smrti,« razkriva policija. Pokazalo se je, da je 56-letnega moškega 26. junija zvečer s topim predmetom udaril 63-letni sosed, ki je istega dne tudi poklical policijo.

Grozi mu do 10 let zapora

63-letniku je bila 1. julija 2022 zaradi utemeljenega suma povzročitve hude telesne poškodbe s smrtjo po členu 123/I-II Kazenskega zakonika (KZ-1), odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Dva dni kasneje je bil s kazensko ovadbo priveden k dežurni preiskovalni sodnici OS na Ptuju, ta pa je zoper njega odredila sodno pridržanje. 5. julija 2022 ga je zaslišala, ker pa pripora ni odredila, bo o tem odločal senat OS na Ptuju.

Za povzročitev hude telesne poškodbe je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do petih let. Če poškodovanec umre, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.