Potem, ko so jo policisti oglobili, se je v lokal vrnila in grozila. Ni se dobro končalo

V soboto ob 18.20 so v enem od gostinskih lokalov v Izoli posredovali policisti, saj je tam javni red kršila 38-letna ženska. Policisti so žensko izsledili na kraju in ji izdali plačilni nalog (6/1 ZJRM-1). A ženska se je kasneje ponovno vrnila v isti gostinski lokal in tam grozila gostu. Zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru bo zoper njo uveden še hitri postopek (7/1 ZJRM-1), so sporočili iz Policijske uprave Koper.