Potapljači so jo predali mrliški službi

Včeraj ob 17.44 je bila v akumulacijskem jezeru Vogršček, občina Nova Gorica, opažena oseba, ki se je utapljala. Gasilci JZGRD Nova Gorica in potapljači podvodne reševalne postaje Severnoprimorske regije so osebo izvlekli in jo predali mrliški službi, piše uprava za zaščito in reševanje.

