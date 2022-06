Postopek zoper frizerko ustavili

Potem ko specializirano tožilstvo ni bilo uspešno s tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Zopni) proti ptujski frizerki Vlasti Mrčinko, mu, kot kaže, ni uspelo niti s kazenskim postopkom. Senat Okrožnega sodišča v Mariboru je namreč ugodil ugovoru zagovornikov Mrčinkove zoper obtožnico zaradi treh kaznivih dejanj davčne zatajitve ter odločil, da se obtožba ne dopusti in se postopek ustavi. Sklep sodišča še ni pravnomočen, saj se bo tožilstvo pritožilo.

Za Aleksandra Vrbnjaka (levo) so zaradi pomanjkanja dokazov kazenski postopek ustavili. FOTO: Arhiv

Ljubljansko okrožno sodišče je pred časom pravnomočno zavrnilo tožbo po Zopniju, ker so ga prepričala pojasnila Mrčnikove o poreklu za več kot 200 tisočakov premoženja, za katero tožilstvo trdi, da izvira iz nelegalnih poslov njenega partnerja in nekdanjega policista Aleksandra Vrbnjaka, ki se je pred leti znašel na drugi strani zakona. Bil je pravnomočno obsojen, ker se je predstavljal s ponarejenimi dokumenti in zaradi pečanja z mamili, a je sodba že izbrisana iz kazenske evidence, Vrbnjak pa velja za neobsojenega.

Milijon hranila doma

Tožilstvo je tožbo po Zopniju vložilo po končani finančni preiskavi, ki je pokazala, da so bili dohodki Vrbnjakove partnerice prenizki za odmero dohodnine in je prejemala otroški dodatek, pa je kljub temu kupila zemljišči, bila je lastnica, uporabnica oziroma najemnica audijev A8 in A6, BMW X6, mercedesa ML 350.

Toda Mrčinkova je sodišče prepričala, da je nakup parcele in gradnjo hiše z bazenom v okolici Ptuja financirala s privarčevano gotovino, ki izvira še iz časa pred obdobjem, zajetim s finančno preiskavo. Z Vrbnjakom naj bi prodala nekaj nepremičnin in prejela gotovino po prodajnih pogodbah, poleg tega je sodišče verjelo Vrbnjaku, ki je nastopil kot priča, da je zadel v igralnici, dolžniki pa da so jima vrnili posojila z nagrado. Denar, približno milijon evrov, sta nato hranila na varnem v vakuumskem pakiranju in ga porabila za gradnjo razkošne hiše z bazenom, sta prepričala sodišče. Vrhovno tožilstvo je sredi lanskega januarja zoper sodbo vložilo predlog za dopustitev revizije, a je vrhovno sodišče ni dopustilo.

Kaže, da so bila zatrjevanja Mrčinkove dovolj prepričljiva ne le v pravdnem, temveč tudi v kazenskem postopku.

Mrčinkova je bila, kot kaže za zdaj, uspešna tudi v kazenskem postopku, ki je bil podlaga za postopek po Zopniju. Potem ko je bila zoper njo zaradi treh kaznivih dejanj davčne zatajitve uvedena sodna preiskava, je tožilstvo po dopolnjeni preiskavi vložilo obtožnico. Vendar je senat Okrožnega sodišča v Mariboru ugodil ugovoru zagovornikov obdolžene ter odločil, da se obtožba ne dopusti in se postopek ustavi, so nam razplet kazenskega postopka pojasnili na tožilstvu. To je zoper tak sklep napovedalo pritožbo.

Denar sta hranila doma in ga porabila za gradnjo razkošne hiše. FOTO: Leon Vidic

Dobro se je razpletlo tudi za Vrbnjaka, ki se je maja lani (znova) znašel med osumljenci zaradi domnevne vpletenosti v trgovino z mamili na širšem območju Maribora in Ptuja. Potem ko je stekel postopek zoper domnevne člane združbe, so zaradi pomanjkanja dokazov preiskavo oziroma kazenski postopek zoper Vrbnjaka namreč ustavili. Zoper preostalo peterico je tožilstvo vložilo obtožbo; doslej so na sodišču izpeljali predobravnavni narok.