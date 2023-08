Postavila varnostni trikotnik, ker se je njen avto pokvaril, ko je naletelo tovorno vozilo

V četrtek dopoldne so policisti obravnavali hujšo prometno nesrečo. V poročilu pišejo, da je na avtocesti A1 v smeri proti Šentilju voznica osebnega avtomobila zaradi okvare obstala na pasu za počasna vozila, postavila varnostni trikotnik in se vrnila v vozilo, Takrat je pripeljal voznik tovornega vozila in trčil vanjo. Voznica se je v nesreči huje poškodovala.

Policisti PU Maribor o nesreči še zbirajo obvestila.