Poštar iz Gornje Radgone je imel veliko sreče

V ponedeljek ob 8.31 sta v Lomanošah (občina Gornja Radgona) trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Gornja Radgona so poškodovanega voznika rešili iz avtomobila in ga prenesli do reševalnega vozila ter sanirali mesto nesreče. Zanj je poskrbela ekipa ZD Gornja Radgona, reševalci pa so ga odpeljali v murskosoboško bolnišnico.

Po prvih podatkih je pismonoša na Pošti 9250 Gornja Radgona imel veliko sreče, saj poškodbe niso hude. Ob tem kaže omeniti, da je prišlo do trčenja obeh vozil, ki sta v lasti Pošte Slovenija. O tem, kaj je bil vzrok, policisti še niso poročali. Zaradi reševanja nesreče je bila državna cesta Gornja Radgona–Maribor več kot dve uri zaprta za ves promet.