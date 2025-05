Posredoval sporočilo glede nadgradnje spletne banke, a je šlo za nateg

Policisti so v minulih dneh na Severnem Primorskem obravnavali več primerov spletnih goljufij na škodo gospodarskih družb in fizičnih oseb. Spletni goljufi so se poslužili različnih metod in zvijač, da bi se dokopali do denarja, so danes sporočili novogoriški policisti in pozvali k previdnosti.

Policisti so obravnavali primer spletne goljufije na Ajdovskem v škodo ene od gospodarskih družb. Neznani storilec je na elektronski naslov enega od podjetij posredoval sporočilo glede nadgradnje spletne banke. Po več klikih na prejete spletne povezave je oškodovance po telefonu poklicala neznana oseba, ki se je lažno predstavila kot tehnična pomoč enega od spletnega ponudnika različnih storitev.

Policisti opozarjajo, da prejeta sporočila delujejo, kot da so bila poslana s strani bank, vedno pa vsebujejo povezavo, na katero je treba klikniti in vnesti podatke. Banke nikoli ne pošiljajo tovrstnih sporočil s povezavami, so jasni policisti, ki občanom svetujejo, da sporočilo ignorirajo, pošiljatelja oz. telefonsko številko pa blokirajo. Ob morebitni zlorabi naj takoj obvestijo svojo banko in oškodovanje prijavijo policiji.

Neznani storilec je neupravičeno pridobil podatke oškodovane gospodarske družbe in zlorabil transakcijski račun podjetja za 1555 evrov. Ajdovski policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev v tej zadevi podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Prav tako na Ajdovskem policija obravnava primer prevare na škodo fizične osebe. Neznani storilec je v tem primeru poklical oškodovanca in neupravičeno pridobil njegove osebne ter druge podatke. Storilec je tako lahko dostopal do njegove spletne banke, opravil več nepooblaščenih transakciji z oškodovančevega bančnega računa in ga oškodoval za več deset tisoč evrov.

Neznani storilec zlorabil transakcijski račun oškodovanca

Še vedno poteka preiskava kaznivega dejanja uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva na Goriškem na škodo fizične osebe. V tej zadevi je konec aprila neznani storilec zlorabil transakcijski račun oškodovanca in na druga dva bančna računa nakazal nekaj tisoč evrov. Neznani storilec je oškodovanca tudi večkrat klical in mu v polomljeni slovenščini zagotavljal sredstva v kriptovalutah.

Ob popisu omenjenih primerov policisti pozivajo k previdnosti, saj bodo sodobni prevaranti naredili vse, da se dokopljejo do denarja in/ali bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v različne vloge.

Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka sporočila SMS ali elektronska sporočila, v katerih se predstavljajo v imenu slovenskih bank ali npr. tehnična pomoč spletnih ponudnikov ipd. Potencialne žrtve pozovejo k posodobitvi oz. nadgradnji e-banke, kar storijo s klikom na priloženo spletno povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki so jo izdelali goljufi in je identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba. Po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko in nato izpraznijo bančni račun.