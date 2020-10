Posnetek s slovenske ceste vas bo pustil odprtih ust (VIDEO)

Septembra je bil na enem od spletnih omrežij objavljen videoposnetek predrzne in brezobzirne vožnje voznika osebnega avtomobila, ki je med vožnjo sedel na sopotnikovem sedežu in hitrost vožnje vozila uravnaval s tempomatom. Njegovo vožnjo po državni cesti v okolici Slovenske Bistrice je snemal potnik v vozilu, policija pa je sporočila, kdo bo moral odgovarjati za nevarno vožnjo.Videoposnetek nespametne in nezakonite vožnje je všečkalo nekaj več kot 700 uporabnikov, policija pa je ugotovila elemente kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. V predkazenskem postopku so policisti zbrali vse potrebne dokaze in zoper 17-letnika iz okolice Slovenske Bistrice, ki je s sopotnikovega sedeža vozil vozilo, podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo. S posnetka je razvidno, da je 'voznik' v trenutku, ko je mimo v nasprotni smeri po svojem voznem pasu pripeljal avtomobil, prijel za volan in narahlo trznil, kot da bi hotel zapeljati vanj.Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu je ena izmed primarnih nalog policije, zato policisti opozarjajo vse udeležence cestnega prometa, naj spoštujejo cestnoprometne predpise, vozijo obzirno in previdno, uporabnike družabnih omrežij pa, da bodo prav vse objave s fotografijami in videoposnetki nezakonitih ravnanj in dejanj obravnavali ter ob upoštevanju policijskih pooblastil zoper kršitelje ali storilce kaznivih dejanj tudi ustrezno ukrepali.