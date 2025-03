Posnetek, ki razburja: ljubljanski kriminalisti uporabili silo, eden od njih je storil nekaj nenavadnega (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je zaokrožil video, s katerega je razvidno, da so imeli ljubljanski kriminalisti v postopku mlajšega moškega, pri čemer pa so uporabili tudi silo. Dogajalo se je minuli ponedeljek dopoldne na območju Bežigrada. Avtorica posnetka je ujela tudi vprašljivo početje enega od kriminalistov, saj si je ta sam zadal odrgnino na roki.

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da so po do sedaj znanih podatkih policisti imeli v postopku moškega zaradi posedovanja prepovedane droge. Moški, ki je bil po njihovih besedah vidno pod vplivom psihoaktivnih snovi, se je v postopku uprl in s kraja dogodka zbežal. Policisti so ga kmalu prijeli, uporabili prisilna sredstva in z njim izvedli nadaljnji postopek.

»Uporaba prisilnih sredstev in celoten postopek je predmet odrejenega strokovnega nadzora, zato vseh drugih okoliščin trenutno ne moremo pojasnjevati, saj nadzor še poteka,« še pravijo na PU Ljubljana.

Več bodo pojasnili v izjavi za javnost ob 10.30.