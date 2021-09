Posnetek, da te kap: takšno početje je smrtno nevarno (VIDEO)

Minuli petek so znova zaznamovali številni zastoji v osredni Sloveniji in na primorski avtocesti. Po podatkih spletne strani Infopot so bile ob 15.45 kolone vozil v Ljubljani in njeni obvoznici skupno dolge neverjetnih 83 kilometrov, kar je enako razdalji med Ljubljano in Kranjsko Goro. Pristojni vseskozi opozarjajo, da je v takšnih primerih na avtocestah in hitrih cestah nujno potrebno ustvariti reševalni pas.Kljub temu da se stanje na tem področju izboljšuje, pa imajo v Zavodu reševalni pas včasih občutek, da *poučujejo snov iz male šole prometne kulture in varnosti. Prejeli so namreč posnetek, iz katerega je razvidno, da je tovornjak stoječo kolo prehiteval kar po odstavnem pasu. »Početje voznika tovornega vozila na posnetku je smrtno nevarno, saj pri takih zadevah ni potrebno veliko domišljije, da pride do tragedije,« so zapisali ob posnetku.Ob tem ponovno opozarjajo, da je v takšnih primerih nujno potrebno vzpostaviti reševalni pas, saj na ta način omogočimo prost prehod intervencijskim vozilom, hkrati pa »onemogočimo take morilske pohode po odstavnem pasu«.