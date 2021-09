Posnetek, da te kap: ne boste verjeli, kaj je storil na slovenski avtocesti (VIDEO)

Družba za upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji (Dars) je na twitterju objavila posnetek, ki bo marsikoga pustil odprtih ust. Tovornjak je zgrešil smer na razcepu, nato pa se je sredi avtoceste ustavil in začel voziti vzvratno. Pri tem je trčil v vozilo za seboj.»Saj ni res, pa je. Ko je ugotovil, da je napačno zavil, je šel kar v 'rikverc' in trčil v avtomobil. Pozor, vzvratna vožnja na avtocestah je prepovedana in zelo nevarna! Kadar zgrešite smer, nadaljujte vožnjo in varno obrnite na naslednjem priključku,« so zapisali pri Darsu.V Sloveniji je za takšen prekršek predpisana globa 300 evrov.