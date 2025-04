Posneli surov pretep šolarja! »Nezrel starš bo za vse okrivil šolo in družbo«

Mediji so te dni polni recenzij nove britanske serije, najodmevnejše ta hip, to je serija z naslovom Adolescenca. Štiriepizodni scenarij govori o umoru trinajstletnega dekleta. Adolescenca je pretočni hit, ki je že nekaj dni po premieri 13. marca postala najbolj gledana nanizanka na Netflixu ta hip. Vse nas je osupnila s svojim brutalno realističnim in poglobljenim prikazom radikalizacije očitno duševno krhkega 13-letnika, ki je umoril svojo sošolko. Pravzaprav pa govori še o težkih vprašanjih mizoginije, nasilja in o socialni kulturi med najstniki nasploh. Policijska preiskava v šoli v seri...