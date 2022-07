Poslednja zabava: na festivalu v Laškem umrl mlajši moški

»Na festivalu Pivo in cvetje v Laškem je umrl 26 let star fant, o čemer nihče ne poroča. Mogoče veste, kak je razlog, da bo ta novica ostala prikrita?« To so besede našega bralca, ki nam je poročal o dogodku. Drugi, ki se je prav tako udeležil priljubljenega dogodka, nam je sporočil, da so se v šotorišču zjutraj zbudili, na kraju pa je že bil potegnjen policijski trak, pokojni moški pa prekrit.

V policijskih kronikah takšnega dogodka nismo zasledili, zato smo pri celjski policijski upravi poskušali izvedeti več. Objavljamo odgovor, ki smo ga prejeli: »O smrti mlajšega moškega v času prireditve Pivo in Cvetje v Laškem smo bili obveščeni. V omenjenem primeru ni šlo za smrt zaradi nasilja.«

Podrobnosti niso razkrili.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.