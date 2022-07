Posledice trka usodne še za Vinka, kriv pijani voznik (FOTO)

Pisal se je 18. junij, ko sta okoli 12. ure na izvozu z avtoceste proti Tržiču v Podtaboru silovito čelno trčila osebna avtomobila. Kot so poročali policisti PU Kranj, so vse okoliščine kazale, da je bil povzročitelj nesreče tisti, ki je bil v avtomobilu sam in je zapeljal v napačno smer.

Zapeljal je namreč na izvozni krak, ki je namenjen izključevanju prometa z avtoceste proti Tržiču. Ne le da je takoj umrla potnica v avtomobilu drugega udeleženca, poškodovana sta bila tudi oba voznika, zaradi česar je prevoz enega v zdravstveno ustanovo opravil helikopter Slovenske vojske, drugega so odpeljali z reševalnim vozilom.

Ker je nekdo zapeljal v napačno smer, sta življenje izgubila Francka in Vinko Hlebš. FOTO: Facebook

Kmalu se je izvedelo, da je bila potnica, ki je umrla, žena našega priznanega akademskega slikarja Vinka Hlebša, Francka, slikar pa se je vse odtlej boril za življenje.

Žalostno vest sporočile hčerke

V nedeljo pa smo izvedeli, da je dva tedna pozneje izdihnil tudi Vinko Hlebš, član Dunajskega društva prijateljev umetnosti, Društva kranjskih likovnih umetnikov ter Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Žalostno novico so sporočile njegove tri hčerke Marijana, Urška in Eva ter takole razodevale o nepopisni tragediji: »Z veliko žalostjo sporočamo prijateljem, znancem in ljubiteljem Vinkove umetnosti, da je naš oče umrl 2. 7. 2022 za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 18. 6. 2022. Na ta dan je pijani voznik zapeljal na nasprotni pas ceste. Njegova žena, naša zlata mama, je umrla na kraju nesreče, oče pa dva tedna kasneje zaradi hudih poškodb. Zelo težko je sprejeti dejstvo, da ju več ni, ostaja samo tolažba, da sta skupaj nekje na lepšem. Vedno bosta ostala v naših srcih, Vinko pa bo živel večno v svojih prečudovitih slikah, polnih optimizma in življenjske radosti. Nadaljevale bomo promocijo in objavo njegovih del.«

Počilo je na avtocesti. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Pigac

Hlebš se je izobraževal v likovnih tečajih v Kranju, pri akademskem slikarju Stanetu Kregarju in v Ljubljani pri dr. Milanu Batisti. Slikati in risati je začel na pobudo starejšega brata, ki mu je kupil prvo opremo. Pogosto je upodabljal povečane detajle bogatega rastlinskega sveta, saj je, kot je povedal sam, življenje povezoval z rastlinami. Največkrat se njegovo slikarstvo umešča v futuristični realizem. Prvo razstavo je imel že konec 60. let, sledilo je še 86 samostojnih in 150 skupinskih.

Zaradi predanega likovnega in človekoljubnega dela so ga razglasili za častnega občana Tržiča.

