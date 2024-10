Posle je vodil kar iz zapora

Na Okrožnem sodišču v Kopru se je z obsodbami končalo sojenje več preprodajalcem droge iz slovenske Istre. Najdaljšo kazen, sedem let in dva meseca zapora, je sodišče prisodilo Eltonu Shkurtiju, ki je posel usmerjal kar iz zapora na Dobu. Sodba še ni pravnomočna, obramba je napovedala pritožbe.

Mednarodno hudodelsko združbo so 2022. razkrili slovenski in italijanski policisti. V hišnih preiskavah so zasegli dva kilograma kokaina, več kot kilogram marihuane in hašiša ter nekaj gramov heroina. Kot so ob predstavitvi preiskave na koprski policijski upravi takrat pojasnili, je združba iz Južne Amerike v Evropo tihotapila večje količine kokaina. Iz Kolumbije je mamilo potovalo na Nizozemsko, od tam pa v Švico, Španijo, Italijo in Nemčijo. Združbo naj bi vodil Albanec Ergys Dashi, ki so ga januarja 2022 v Ekvadorju umorili. Od novembra 2018 do maja 2021 naj bi Dashijevi ljudje pripeljali v Slovenijo najmanj nekaj kilogramov kokaina.

Sodba koprskega okrožnega sodišča še ni pravnomočna, obramba je napovedala pritožbe. FOTO: Marko Feist

Naj bi sodeloval albanski državljan

Z vodjo združbe pa naj bi sodeloval albanski državljan Shkurti, ki je sicer prestajal pet let in deset mesecev zaporne kazni, izrečene leta 2018 v okviru sojenja hudodelski družbi, imenovani Kobre. Ta se je ukvarjala s prepovedanimi drogami in nezakonitimi prevozi čez mejo. Shkurtijeva žena Bedrana Ahmić Shkurti je drogo ponujala in prodajala tudi tajnim delavcem policije, kar je priznala na predobravnavnem naroku marca lani. Takrat so krivdo priznali tudi Radenko Đurić, Sandi Kmetec in Almir Kadirić.

Nadaljevalo pa se je sojenje četverici. Miroslav Savanović je bil obtožen, da je Shkurtijevi ženi dvakrat izročil kokain za tajnega delavca, v enem primeru 272 gramov za 15.000 evrov, v drugem primeru pa vzorec. Kokain za tajnega delavca naj bi ji izročil tudi David Grižančič, ki naj bi predvsem s kokainom, pa tudi heroinom, v Istri oskrboval tudi druge kupce. Suad Ovčak naj bi drogo dvakrat dobavil Grižančiču, prvič 100 gramov kokaina, drugič nekaj manj kot 20 gramov heroina. Grižančič naj bi kokain prodal tudi Koprčanu, ki je zaužil še metadon in zaradi zastrupitve umrl.

Sodni senat je pred dnevi, kot poročajo Primorske novice, Shkurtiju kazen združil s prejšnjo in mu izrekel enotnih dvanajst let in deset mesecev zapora. Potem ga čaka še triletni izgon iz države. Grižančiča je obsodil na pet let in šest mesecev enotne zaporne kazni. Ovčaku je sodišče izreklo dve leti in osem mesecev zapora, Savanoviću pa tri leta in pol bivanja za zapahi. Vrniti bodo morali tudi protipravno premoženjsko korist, in sicer Savanović 15.000 evrov, Ovčak 900 evrov, Grižančič pa nekaj več kot 20.000 evrov. Ovčaku in Savanoviću je sodišče odpravilo pripor, v katerem sta bila od aprila 2022, še piše časnik, STA pa povzema.