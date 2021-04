Poslanka SDS udeležena v prometni nesreči, otrok poškodovan

/V sredo okoli 17.30 se je na ulici Ob dolenjski železnici v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in otrok na posebnem prevoznem sredstvu, so sporočili iz PU Ljubljana.



Voznica je ob vključevanju v promet odvzela prednost otroku, ki se je pri tem lažje poškodoval.



Policisti so sprva poročali, da so povzročiteljici izdali plačilni nalog, a so naknadno sporočili, da je prišlo do napake ter da postopek še ni zaključen.



Po pisanju portala Necenzurirano.si je nesrečo povzročila evropska poslanka SDS Romana Tomc. Ta je potrdila, da je bila udeležena v prometni nesreči in za portal dodala, da ni bila povzročiteljica nesreče, zato ni prejela globe.



Po besedah očividcev, ki jih omenja portal, se je nesreča zgodila na ozki cesti brez pločnika na območju, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro. Udeležen naj bi bil majhen otrok na poganjalcu, na kraju pa je bilo menda tudi reševalno vozilo. Otrok naj bi imel okrvavljeno glavo, a kot so pozneje sporočili iz PU Ljubljana, se je k sreči le lažje poškodoval.



Dan pozneje se je na twitterju odzvala Tomčeva z besedami, da je pri vsej zgodbi pomembno to, da je z otrokom vse v redu in da ji globa na mestu dogodka ni bila izrečena. »Zgolj nesrečen dogodek s srečnim koncem. Ostanite zdravi in previdno na cesti,« je dodala.



