Poslali bi ga na zdravljenje, neprišteven naj bi vzel življenje materi

»Nekaj sem napisal, ja,« je sodnici Evi Senica Visočnik včeraj dejal Darko Terboča, ko ga je vprašala, ali bi kaj povedal v zagovor glede očitkov tožilstva, da je v stanju neprištevnosti vzel življenje svoji materi Tereziji in pokončal še psičko Kali. A novinarji njegovih besed zaradi odločitve senata, da v delu, ki se nanaša na njegove psihične težave in zasebnost družine, izključi javnost, niso smeli poslušati. Prav tako niso smeli biti navzoči v sodni dvorani ob zaslišanju svaka Andreja J.

Izključitev javnosti je v nadaljevanju sojenja pričakovati tudi ob zaslišanju psihiatričnega izvedenca Mateja Kravosa, medtem ko sodišče ob zaslišanju prič, kot so policisti in soseda, ne vidi razlogov za izključitev javnosti. Zagovornica odvetnica Mateja Gregorčič je namreč izključitev predlagala za celotno sojenje, razen za izrek sodbe. »Obtoženi,« je dejala, »ima namreč hudo duševno bolezen, obenem pa so oškodovanci v tem primeru tudi njegovi najbližji.«

Pobegnil

Terboči tožilstvo očita, da je v hiši v Dolenji vasi na Ribniškem v časovnem obdobju med 19. uro 1. oktobra lani (tega dne je dopolnil 48 let) in 11. uro naslednjega dne z ostrim predmetom dvakrat v vrat zabodel mater Terezijo, ki je zaradi posledic umrla. »Brez razloga je nato 12-letni psički Kali prerezal vrat, da je poginila,« je očitke predstavila tožilka Jride Mršnik Poljšak. S tem je izpolnil znake kaznivih dejanj uboja in mučenja živali, a tožilstvo zanj ni vložilo obtožnice, saj naj bi dejanje storil v času, ko zaradi svoje paranoidne shizofrenije ni razumel pomena svojega dejanja oziroma svojega ravnanja ni mogel imeti v oblasti. Zato zanj namesto zaporne kazni predlaga ukrep psihiatričnega zdravljenja v ustanovi.

Kot smo poročali, je Darko po dejanju pobegnil. Ko so policisti prišli na kraj dogodka, so takoj ugotovili, da gre za kaznivo dejanje in kdo bi utegnil biti storilec, ki pa ga tam ni bilo. Zato so obvestili javnost, da ga iščejo, in dodali, da bi lahko šlo za nevarno osebo. Nato so ga po intenzivnem iskanju našli približno tri kilometre stran, v domu Ribiške družine Ribnica za zadrževalnikom vode v Prigorici.

Poslabšalo se mu je

Sosedom v bloku se ni niti sanjalo, kaj bi ga lahko vodilo k okrutnemu dejanju, so pa vedeli za njegove psihične težave. Izvedeli smo, da sta bila mati in sin zelo navezana drug na drugega, vedno ji je pri vsem pomagal, tudi, recimo, ni pustil, da bi šla po drva. »Nikoli ni bilo slišati prepira. Terezija, ki je imela manjši vrt za blokom, je bila vselej prijazna, Darko pa prava dobričina. Bila sta v vseh pogledih vzorna soseda. Da je to storil, je moral biti popolnoma zmeden in odsoten,« je potrto povedala soseda Romana.

»Dejala mi je, da se je Darku zdravje malce poslabšalo in da jo skrbi. Takrat je Darko šel mimo, ne da bi se kaj pogovarjal. Ni me motilo, ker ga pač tudi takšnega poznam. Jaz sem jo tolažila, da če bo do zjutraj kaj nerodnega, naj me kadar koli pokliče. Ko se je začelo mračiti, sva šli vsaka v svoje stanovanje. Čez pol ure mi je prinesla biskvit, rekoč, naj počasi zaužijem sladico, posodo pa naj vrnem v sredo,« pa je o zadnjem srečanju s sosedo pripovedovala soseda Tiha.

Ker Terezije naslednji dan ni bilo na spregled in se ni javljala na telefonske klice ter zvonec na vratih, sta sosedi sklenili, da pokličeta njeno hčer. Kmalu je prišla z možem ter vstopila skozi odklenjena vrata. Slišal se je vrisk. V dnevni sobi je namreč ležala zabodena mama, psička pa v kuhinji. Kmalu so na kraj dogodka prispeli ribniški policisti, za njimi pa kriminalisti.

Na sojenju bodo torej zaslišali več prič, tudi policiste. Dva sta svoj izostanek včeraj opravičila. Za nekaj prič, predvsem sorodnike, sta se nasprotni strani že strinjali, da jih na sodišče ne bodo vabili in je dovolj le, da preberejo njihove izjave iz preiskave. Sodišču je zagovornica predlagala tudi, naj angažira izvedenca sodne medicine.