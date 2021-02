Poskušala zažgati lokal: bil je jezen, ker je pustila prijatelja

Potem ko je 34-letni Asmir Ademi na predobravnavnem naroku priznal krivdo, da je 22. oktobra lani v sostorilstvu poskušal požgati Sombrero bar na ljubljanskih Novih Fužinah, so mu na okrožnem sodišču izrekli zaporno kazen v trajanju leta in treh mesecev.



Ademi je po poročanju Dnevnika pojasnil, da je s prijateljem Matejem Pečarjem poskušal zažgati gostinski lokal, v katerem je nekoč delala sestra, ni pa bila kako drugače povezana z lastnikom, saj je bil jezen nanjo, ker je prekinila razmerje z njegovim najboljšim prijateljem. Zelo se je napil, nato sta s Pečarjem krenila proti lokalu. Ustavila sta se na bencinski črpalki, tam ju je kamera posnela med natakanjem goriva v stekleničko. Ko sta prispela do lokala, je Ademi z bencinom polil zadnja vrata lokala, Pečar pa z vžigalnikom zanetil ogenj, navaja obtožba. »Iskreno žal mi je za to, kar sem storil,« je dejal na predobravnavnem naroku Ademi. »Opravičil sem se lastniku in se ponudil, da mu povrnem denar za škodo, a tega ni želel.« Škode je za približno tri tisoč evrov.



Ademi je zaradi težkega družinskega stanja prosil za milejšo kazen, saj bi namesto zapora raje opravljal družbenokoristno delo. A ker je bil v preteklosti že večkrat kaznovan zaradi različnih kaznivih dejanj (rop, povzročitev hude telesne poškodbe, nasilništvo, izsiljevanje, maščevanje uradni osebi, preprodaja drog), mu je sodišče izreklo zaporno kazen leto in tri mesece. Ademi bi rad začel predčasno prestajati kazen.



Ker Pečarja na predobravnavnem naroku ni bilo, se bo zagovarjal prihodnjič. Narok je razpisan za to sredo.



