Poskušala ustaviti parkiran avtomobil in zdrsnila: avto jo je povozil

V torek zvečer je v enem od naselij v Baški grapi prišlo do prometne nesreče, v kateri je bila poškodovana 26-letna voznica. Policija je bila o dogodku obveščena ob 19.06 prek Regijskega centra za obveščanje, na kraj pa so bili poleg policistov napoteni tudi gasilci in reševalci.

Po prvih podatkih je voznica svoj avtomobil parkirala nekaj metrov stran od ene od stanovanjskih hiš. Kmalu zatem je opazila, da se je vozilo začelo nekontrolirano premikati proti stanovanjskemu objektu. Poskušala ga je ustaviti, a ji je spodrsnilo, zaradi česar jo je avtomobil prevozil in se nato ustavil ob gospodarskem poslopju.

Po nesreči so ji sprva na pomoč priskočili sorodniki, nato pa so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Tolmin. Zaradi poškodb leve roke in noge so jo z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

Previdno pri parkiranju vozil

Pri parkiranju je vedno treba poskrbeti za ustrezno zavarovanje vozila, saj lahko že majhna napaka privede do resnih poškodb ali materialne škode. Pomembno je, da vozilo vedno ustavimo na ravni površini, vključimo ročno zavoro in po potrebi uporabimo klin ali drug varnostni ukrep, še posebej na območjih z naklonom.