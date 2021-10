Poskušal je ubiti starše, a je bil neprišteven

Pred velikim senatom okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mu je predsedoval sodnik Stanislav Jug, je včeraj potekala glavna obravnava zoper 22-letnega Tosjo Babiča iz Plešivice pri Ljutomeru, ki mu tožilstvo očita hudi kaznivi dejanji, in sicer požig ter poskus uboja staršev. Ker pa obtoženi v času storitve kaznivega dejanja ni bil prišteven in kot takšen ni kazensko odgovoren za svoje početje, so na predlog obrambe, odvetnika Deana Bačiča, zaradi varovanja integritete obtoženega in njegove družine, z glavne obravnave izločili javnost, s tem sta se strinjala tudi višji državni tožilec Drago Farič in še zlasti oče obtoženega Matej Babič, ki je obenem oškodovanec.

Mladi Prlek bo v času izvajanja ukrepa na forenzičnem oddelku psihiatrične bolnišnice UKC Maribor.

Na glavni obravnavi je veliki senat sledil predlogu tožilstva, ki je skladno z izvedenskim mnenjem nevropsihiatra določilo, da bo Tosja Babič največ pet let na zavodskem varstvenem zdravljenju, sodišče pa bo na pol leta preverjalo, ali je tovrstno nadaljnje zdravljenje potrebno. Mladi Prlek bo v času izvajanja ukrepa na forenzičnem oddelku psihiatrične bolnišnice UKC Maribor, česar je vesel tudi njegov oče, ki je izrazil zadovoljstvo, da je nevropsihiater predlagal takšen ukrep, da se lahko njegovemu sinu z zdravljenjem pomaga.

Tosja Babič je v četrtek, 24. junija, v zgodnjih jutranjih urah, ob 2.10, v naselju Plešivica pod Jeruzalemom, nedaleč od Ljutomera, zanetil požar v domači hiši, ker naj bi želel s sveta spraviti starše, ki so živeli v istem objektu. Požar so po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje do prihoda gasilcev pogasili že lastniki hiše. »Pri tem je ena oseba utrpela lažje opekline. Na kraj dogodka je bila poslana tudi ekipa nujne medicinske pomoči ZD Ljutomer. Gasilci so prostore prezračili, pregledali s termovizijsko kamero in kraj protipožarno zavarovali,« so še poročali iz pomurskega regijskega centra za obveščanje.

Vse je sprva bilo videti kot navaden požar, a so policisti prijeli in pridržali fanta, ki je bil osumljen požiga. Pozneje so ga murskosoboški policisti privedli pred dežurno preiskovalno sodnico okrožnega sodišča v Murski Soboti Natalijo Goldinskij Husar, ta ga je poslala v pripor. Po prepričanju tožilstva je mladenič načrtoval uboj staršev, zato je sledila predlogu višjega državnega tožilca Draga Fariča in za osumljenca odredila do 30-dnevni pripor ter ga poslala na forenzični oddelek psihiatrične bolnišnice UKC Maribor. Za takšen ukrep se je odločila zaradi ponovitvene nevarnosti, saj je po prepričanju tožilstva nevaren tako za domače, saj naj bi načrtoval in pripravljal uboj svojih staršev, kot tudi za širšo okolico.

Tam je obtoženi počakal tudi na glavno obravnavo. Po včerajšnjem naroku so ga odpeljali nazaj, tam pa bo tudi v času izvajanja ukrepa. Če bi bil prišteven, bi mu grozila visoka zaporna kazen. Za uboj oziroma poskus uboja je po slovenskem kazenskem zakoniku predvidena kazen od 5 do 15 let zapora, za požig pa mu lahko prištejejo še od enega do osmih let.