Poskusa uboja Danijelu niso dokazali, v zaporu bo dve leti

Ljubljančanu Danijelu Maksimoviću so od aprila lani sodili zaradi poskusa uboja, vendar tožilstvu ni uspelo dokazati naklepa, zato je bil v sredo obsojen povzročitve hude telesne poškodbe. Sodišče mu je prisodilo dve leti zapora, a se za zapahe v Solkanu, kjer je bil priprt zadnjih 16 mesecev, ni vrnil. Po oceni sodnika Aleša Batističa ni več ponovitvene nevarnosti, zato je z Okrožnega sodišča v Novi Gorici odkorakal na prostost. Preden so ga priprli, je živel v Gorici.

Sodišče je kot olajševalno okoliščino upoštevalo, da je bil zaradi količine raznovrstnih alkoholnih pijač, ki jih je zaužil 17. septembra predlani, v stanju bistveno zmanjšane sposobnosti obvladovanja. Iz sodbe izhaja, da je šlo za »nepremišljeno reakcijo« 42-letnika, ki je po mnenju sodnih izvedencev uporabil majhno do srednjo silo, ko je Mateja C. porezal z razbitim grlom steklenice.

Okoli treh zjutraj sta obtoženi in oškodovanec v zaodrju novogoriškega Crazy puba ostala sama. Poznala se nista, pred napadom naj bi se pogovarjala nekaj minut. Oškodovanec se je v nekem trenutku sklonil, da bi pobral ponesreči razbito steklenico, v tistem pa je po njegovih besedah začutil »udarec« v vrat in nad desnim uhljem. Oškodovanec se je obrnil in boksnil Maksimovića, ki ga je porezal, potem pa odšel v sanitarije. Ko se je vrnil v prostor, je po njegovih besedah obtoženi proti njemu zalučal še pepelnik. Krvavitev je ustavil policist, ki je prišel na intervencijo, oškodovanca so nato oskrbeli v šempetrski bolnišnici, Maksimovića pa aretirali in priprli nekaj tednov kasneje.

Iz sodbe izhaja, da je obtoženi oškodovancu omogočil možnost obrambe, da je od dejanja odstopil ter da ni šlo za vbode, temveč za rane, ki so nastale z vlečenjem. Sunek je bil relativno majhne do zmerne sile, poškodbe pa niso bile življenjsko ogrožujoče, izhaja iz izvedeniških mnenj.

Danijel Maksimović je bil v Ljubljani obsojen na dve leti zapora zaradi poskusa umora, ki ga je zagrešil leta 2005. Pravnomočno je bil obsojen tudi zaradi trgovine s prepovedanimi drogami.