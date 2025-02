Devetinštiridesetletni mesar in ekonomski tehnik Elviro Valjak iz Kopra naj bi 29. julija lani na območju med gostinskim lokalom Etno Eden in avtobusnim postajališčem Olmo, pri stanovanjski hiši na Oljčni poti 25, poskušal ubiti 50-letnega Marka Bojića. Z nožem metuljček naj bi ga zabodel v vrat in mu zadal osem centimetrov dolgo in najmanj dva centimetra globoko vrezno rano. Oškodovanca, ki naj bi krvavitev ustavil s svojo majico, so potem oskrbeli v izolski bolnišnici. Obtoženi je s kraja dogodka pobegnil. Policisti so ga izsledili naslednji dan. Kaj naj bi bil razlog, da bi Valjak nekdanj...