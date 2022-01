Poskus umora v domu upokojencev

Policisti PU Celje so v enem od domov upokojencev ponoči obravnavali poskus umora, 64-letnik je namreč z nožem hudo poškodoval 71-letnega sostanovalca. Napadalca so pridržali, 71-letnik pa ni v smrtni nevarnosti. V omenjenem primeru na policiji podrobnejša obvestila še zbirajo.

Policija storilca še išče

Policisti so v soboto v Celju na pešpoti ob železnici med Vojkovo ulico in naseljem Plava laguna obravnavali poskus uboja. Med dvema moškima je prišlo do naključnega prepira, ki je prerasel v pretep, pri čemer je 35-letnik z nožem zabodel 38-letnega moškega in ga huje poškodoval. Storilec je zbežal, policisti pa ga še iščejo.

Nasilje v družini

V zadnjih treh dneh so na območju PU Celje obravnavali tudi tri sume storitve kaznivih dejanj nasilja v družini. Osumljene bodo kazensko ovadili, izrekli so jim tudi ukrepe prepovedi približevanja žrtvam.

V lanskem letu so ukrepe prepovedi približevanja žrtvam nasilja na območju PU Celje izrekli 260 nasilnežem. Tudi v prihodnje nameravajo storili vse za zaščito žrtev, proti storilcem pa dosledno ukrepati.