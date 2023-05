Poskus uboja v Kranju, policija prijela 28-letnika

V torek okoli 19.33 so bili kranjski policisti obveščeni o dogodku na območju Kranja, kjer je 28-letni osumljenec z ostrim predmetom huje poškodoval drugega moškega.

Zapisali so, da je bil poškodovani z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo, osumljenca pa so policisti prijeli na kraju dogodka in mu odvzeli prostost. Opravili so ogled in zbirajo obvestila zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo. O vseh okoliščinah in ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija na svoji spletni strani navaja, da je šlo za poskus uboja.