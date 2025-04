Poskus uboja v Kopru: 24-letnik hudo poškodoval 31-letnika

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Koper so v nedeljo ponoči v okolici Kopra obravnavali poskus uboja. Osumljenec je 24-letni državljan Srbije, s stalnim bivališčem v slovenski Istri. Med njim in oškodovanim, 31-letnim slovenskim državljanom, s prebivališčem na območju Kopra, je prišlo do spora, v katerem je osumljeni z uporabo fizične sile in nevarnega predmeta oškodovancu poskušal vzeti življenje, pri tem pa ga je hudo poškodoval.

Oškodovanec je bil odpeljan v SB Izola na nadaljnje zdravljenje in po oceni zdravnika ni več v smrtni nevarnosti, poroča koprska policijska uprava.

Po opravljenem ogledu kraja dogodka, pri katerem je sodelovala dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Kopru, in drugih preiskovalnih dejanjih ter vseh zbranih obvestilih in dokazih je bil osumljeni v ponedeljek s kazensko ovadbo priveden k dežurni preiskovalni sodnici, ta je po zaslišanju zanj odredila pripor.