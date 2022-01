Poskus uboja v Celju: to je osumljenec, ki ga išče policija (FOTO)

Če ste videli moškega na fotografiji, to sporočite policiji na telefonsko številko 113. Policija ga išče zaradi suma poskusa uboja na prvi dan letošnjega leta v Celju.

Kot smo poročali, se je poskus uboja zgodil na pešpoti ob železnici, med Vojkovo ulico in stanovanjskim naseljem Plava laguna. Moška, stara 35 in 38 let, sta se sprla, prepir pa je prerasel v pretep, med katerim je 35-letnik z nožem zabodel 38-letnika in ga huje poškodoval. Po dejanju je 35-letnik pobegnil.