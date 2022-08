Poskus uboja na Goriškem, napadel ga je z vrtnim orodjem

Novogoriške policiste so v torek zjutraj obvestili o varnostnem dogodku oziroma sumu storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo na Goriškem. Ena oseba je bila pri tem poškodovana.

Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica so ob ogledu kraja in z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta se v zasebnih prostorih ene od stanovanjskih hiš sprla moška, oba stara 50 let. V nadaljevanju prepira je osumljenec z vrtnim orodjem večkrat udaril drugega udeleženca spora in ga poškodoval.

Poškodovanca so zaradi telesnih poškodb po različnih delih telesa na kraju oskrbeli reševalci ZD Nova Gorica in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

O kaznivem dejanju je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Novogoriški kriminalisti so 50-letnega osumljenca kaznivega dejanja izsledili istega dne v popoldanskih urah in mu odvzeli prostost. V četrtek popoldanskih urah so ga s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu je po zaslišanju odredil pripor v solkanskih zaporih. Kazenski zakonik za uboj oziroma poskus tega kaznivega dejanja predvideva zaporno kazen v trajanju od pet do 15 let.