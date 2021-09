Poskus uboja: 47-letnica z nožem nad partnerja

»Sinoči okoli 19.30 smo bili obveščeni o poskusu uboja v Mežici. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi 47-letna občanka v stanovanju zabodla 46-letnega zunajzakonskega partnerja in ga poškodovala,« sporoča PU Celje.



Osumljenki so po dejanju odvzeli prostost in jo pridržali. Poškodovanega 46-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Po trenutnih podatkih je njegovo stanje stabilno, so še pojasnili pri policiji in dodali, da še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja. Več podatkov o sinočnjem dogajanju v Mežici bodo posredovali v ponedeljek.

