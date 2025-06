Poskus tatvine v slovenskem podjetju se je končal s smrtjo (FOTO)

Žalostno in tragično se je minulo soboto končal poskus tatvine skupine Romov iz okolice Lendave. Zgodilo se je malo pred devetnajsto uro v kompleksu nekdanje Nafte Lendava, pri podjetju Nafta Strojna. Neobičajna nesreča se je po neuradnih, a zanesljivih informacijah pripetila ob domnevnem poskusu odtujitve kovin.

Nesreča v Lendavi. FOTO: O. B.

V poskusu tatvine je sodelovalo več oseb, nesreča pa se je zgodila po tem, ko se je na moškega prevrnil večji kovinski kos. Prisotni so takoj poklicali pomoč na telefonsko številko 112. Reševalci so ponesrečenca začeli reševati, a žal neuspešno.

Na 53-letnika se je prevrnil leseni kolut z električnim kablom

O tragičnem dogodku smo poizvedovali tudi na Policijski upravi Murska Sobota. Kot so nam pojasnili, so bili v soboto ob 18.15 obveščeni, da je prišlo do poškodbe občana na ograjenem dvorišču poslovnega subjekta v Lendavi.

Z do sedaj zbranimi obvestili in ogledom je bilo ugotovljeno, da se je na 53-letnega občana prevrnil leseni kolut z navitim električnim kablom. Zaradi hudih poškodb je občan kljub oživljanju na kraju dogodka umrl.

Zbiranje obvestil in ogled kraja ter preverjanje vseh okoliščin dogodka se nadaljuje, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.