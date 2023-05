Poškodovano voznico rešili iz objema pločevine

Danes ob 9.43 sta na Goriški cesti v Cerknem trčila tovorno in osebno vozilo. Gasilci PGD Idrija in Cerkno so zavarovali mesto nesreče, s tehničnim posegom iz poškodovanega avtomobila rešili poškodovano voznico, nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator, posuli in počistili na cestišču razlite motorne tekočine ter umaknili poškodovano vozilo s cestišča.

Reševalci NMP ZD Idrija so poškodovano voznico oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, poroča uprava za zaščito in reševanje.