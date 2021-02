Poškodovano osebo so iz pločevine reševali gasilci (FOTO)

Trčenje v križišču se je končalo dokaj srečno. FOTO: PGD Gornja Radgona

Ob 6.07 uri sta v Orehovcih, v občini Gornja Radgona, v križišču trčili osebni vozili. Pri tem se je ena oseba poškodovala in ostala ukleščena v vozilu.S tehničnim posegom so jo rešili gasilci PGD Gornja Radgona, ki so tudi odklopili akumulatorja vozil in počistili iztekle tekočine.Za poškodovano osebo so poskrbeli reševalci ZD Gornja Radgona z dežurnim zdravnikomNastala je tudi dokaj visoka materialna škoda.Policisti vzroka trčenje še niso navedli, čeprav je očitno šlo za odvzem prednosti.