Poškodovanih 15 policistov, znano, zakaj so obvladali protestnico v roza bundi

V prestolnici so v četrtek izbruhnili spopadi med policijo in nasilnimi izgredniki . Ti so v policiste metali granitne kocke in pirotehniko, v izgredih pa je bilo poškodovano 15 policistov, pet jih je potrebovalo zdravniško pomoč. Poškodovali so še eno osebo (fotografa), ki je utrpel hud udarec v glavo , in je čez noč ostal na opazovanju v UKC Ljubljana.Povzročeno je bilo tudi več škode na premoženju (tri osebna vozila, štiri stojnice na ljubljanski tržnici, razbiti dve stekli na javnih ustanovah). Po besedah direktorja PU Ljubljanaso zaznali 42 kršitev odloka o prepovedi gibanja in zbiranja ter več drugih kršitev javne varnosti. Zasegli pa so tudi več predmetov pirotehnike. Za čas protesta so pridržali 10 oseb, tri osebe so v policijske prostore pripeljali naknadno, saj njihova identiteta ni bila poznana. Zoper vse vodijo prekrškovne postopke in postopke zaradi suma kaznivih dejanj.V javnosti so se pojavili tudi posnetki, na katerih je policija uporabila prisilna sredstva zoper protestnico. Vrečar je pojasnil, da javnosti s posnetka ni bila posredovana celovita slika. »Protestnica se je dotikala policista, mu segala po čeladi, ga poskušala udariti in mu sneti čelado, kar ji je tudi uspelo. Ker ukazov, naj preneha s kršitvijo, ni ubogala, so bila zoper njo uporabljena prisilna sredstva,« je pojasnil Vrečar in dodal, da se je v postopek vmešal še moški, ki je bil ob njej, in so tudi zoper njega uporabili prisilna sredstva. Oba so na koncu pridržali.Prisilna sredstva so uporabili zoper štiri fizične osebe, fizično silo za odrivanje množice, plinski curek zoper množico in plinska sredstva zoper množico.Po prvih podatkih je izgrede povzročala mlajša populacija. »Evidentno je, da niso prišli mirno protestirat, temveč povzročat izgrede in napadat ljudi,« je zaključil Vrečar. Policija nadaljuje s pregledovanjem slikovnega materiala, zbirajo obvestila in opravljajo naloge za identifikacijo osebPo ocenah policije se je včeraj na Trgu republike zbralo 500 ljudi. Izgredniki so uporabili bakle in druga pirotehnična sredstva. V policiste so metali granitne kocke in druge predmete, nastalo pa je tudi nekaj škode na mestni infrastrukturi.