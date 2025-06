Poškodovani 54-letna motoristka iz Švice in 73-letna kolesarka iz Nemčije

V torek so novogoriški policisti obravnavali prometno nesrečo na hitri cesti izven naselja Vrtovin, na odseku hitre ceste Ajdovščina – Selo, kjer se je poškodovala voznica motornega kolesa, državljanka Švice. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 54-letna švicarska motoristka vozila po hitri cesti iz Ajdovščine proti Selu. Ko je pripeljala na viadukt pred Selom, je izgubila nadzor nad motornim kolesom in padla na levi bok ter se predvidoma lažne telesno poškodovala. Po nudeni oskrbi na kraju so jo reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Na Bovškem se je poškodovala starejša kolesarka iz Nemčije

V sredo so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o dogodku na Bovškem, kjer se je poškodovala kolesarka iz Nemčije. Ugotovljeno je bilo, da je 73-letna kolesarka, državljanka Nemčije z električnim kolesom peljala po regionalni cesti iz Ravnega Laza proti Bovcu. Med vožnjo je zavila desno na makadamsko pot, kjer se je s kolesom ustavila. Ko je z levo nogo stopila s kolesa, ji je zaradi blagega klanca in neutrjene površine zdrsnilo in padla. Pri padcu si je lažje poškodovala levo roko. Zdravniško pomoč bo iskala v Avstriji.