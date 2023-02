Poškodovanega pohodnika nosili 800 metrov

Danes ob 11.45 se je v bližini naselja Sotina, občina Rogašovci, poškodoval pohodnik. Zaradi težko dostopnega terena so reševalcem NMP pomoč nudili gasilci PGD Sveti Jurij.

Gasilci so poškodovanca na kraju nesreče oskrbeli in ga prenesli približno 800 metrov do najbližje ceste, kjer so ga predali reševalcem, poroča uprava za zaščito in reševanje.