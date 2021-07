Poškodovan je sam sestopil iz stene

Konec tedna so se številni podali v gore, kar p ani minilo brez posledic; gorski reševalci so imeli veliko dela, večkrat je moral pomagati tudi helikopter Slovenske vojske (SV). Ta bi moral posredovati tudi v nedeljo na Mangartu, a mu je to preprečil veter.



Policija je bila ob 13.41 uri obveščena, da se je v zahodni steni 2.679 metrov visokega Mangarta na Bovškem poškodoval 48-letni plezalec. Aktivirani so bili člani člani GRS in dežurna ekipa GRZS z Brnika z vojaškim helikopterjem, ki pa zaradi močnega vetra ni mogel posredovati. Plezalec je kljub poškodbi skupaj s soplezalko počasi sam sestopal.



Reševalci GRS Bovec so ga izpod stene z nosili prenesli do vozila reševalcev NMP ZD Tolmin na Mangartskem sedlu, kjer so ga oskrbeli. Kasneje mu je bila nudena zdravniška pomoč v splošni bolnišnici na Jesenicah. Policisti Bovec so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.

