Poškodovala si je hrbtenico

Po nesrečnico je priletel helikopter. FOTOGRAFIJI: PU Nova Gorica

Na spolzkem terenu ji je spodrsnilo, tako da je padla na hrbet.

Hudo se je v soboto, 19. junija, okoli 18. ure na območju naselja Gorenji Log na Tolminskem poškodovala ženska, ko ji je spodrsnilo. Nesreča se je po besedah, tiskovnega predstavnika Policijske uprave Nova Gorica, zgodila v bližini Babje jame, in sicer na strmi brežini nad reko Sočo.Kot je povedal Božnik, je nesrečnici na spolzkem terenu spodrsnilo, tako da je padla na hrbet in si poškodovala hrbtenico. »Pri reševanju na težko dostopnem terenu so sodelovali GRS Tolmin, člani helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika z vojaškim helikopterjem in ekipa nujne medicinske pomoči iz ZD Tolmin. Pozneje so jo s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center,« je povedal Božnik in dodal, da so tolminski policisti tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.Opozoril je še: »Vse občane in turiste pozivamo, da so v naravnem okolju, kjer teren ni vedno predvidljiv, še posebno pozorni in pazijo na lastno varnost.«