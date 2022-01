Poškodovala si je hrbtenico

Včeraj ob 11.13 se je na Kaninu poškodovala mlajša smučarka. Reševalci na smučišču so jo oskrbeli in pripravili na prevoz s helikopterjem. Dežurna ekipa reševalcev HNMP na Brniku jo je s helikopterjem Slovenske vojske odpeljala v univerzitetni klinični center na nadaljnje zdravljenje.

Več jih je odpeljal helikopter Slovenske vojske. FOTO: Jure Eržen

Kot je pojasnil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica, je otrok, državljan Hrvaške, padel med smuko po progi Skripi, sumijo pa na poškodbo hrbtenice. »Glede na dosedanja ugotovljena dejstva so policisti PP Bovec tujo krivdo izključili,« je dodal.

Več poškodb

Tudi sicer je v teh dneh Uprava RS za zaščito in reševanje poročala o več nesrečah na belih strminah. V nedeljo se je ob 9.40 na Rogli poškodoval smučar. Posadka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo nujne medicinske pomoči (HNMP) na krovu je poškodovanca prepeljala v celjsko vojašnico, od tam so ga reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Ob 13.10 se je na Rudnem polju, občina Bohinj, pri teku na smučeh poškodovala tekačica. Na kraju dogodka jo je oskrbel reševalec GRS Bohinj in jo predal staršem, ti so jo prepeljali v SB Jesenice. Ob 13.19 se je na Planini na Šeh na Bohinjskem pri sankanju poškodoval otrok. Gorski reševalci GRS Bohinj in združena ekipa HNMP-GRZS Brnik so ga oskrbeli na prizorišču nesreče in ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v SB Jesenice.

Smučanje bo lahko veselo in varno le, če bomo uporabniki dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni in odgovorni.

»Naj bodo dnevi, namenjeni sprostitvi, zabavi in športu, res prijetni. Skrb za varnost na smučišču mora biti zato na prvem mestu. Za red in sožitje smo odgovorni vsi! Smučanje bo lahko veselo in varno le, če bomo uporabniki dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni in odgovorni,« pa poudarjajo na policiji.