Poškodoval tujo lastnino in odrinil varnostnika, posredovati je morala policija

V sredo, 6. novembra, so bili policisti obveščeni o dogodku, kjer je na območju Viča osumljenec poškodoval tujo stvar in izvedel tatvino mobitela, nato pa se je pri posredovanju varnostnika uprl in ga odrinil.

Osumljencu je bila za čas zbiranja obvestil odvzeta prostost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, tatvine in preprečitve uradnega dejanja.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.