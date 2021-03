Poškodoval se je s krožno žago, z njim je hudo

Policisti PP Krško so bili 26. marca obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na območju Cirja, kjer je 75-letni moški v vinogradu vozil kmetijski traktor po klancu navzdol in se z vozilom prevrnil. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.



O nesreči pri delu na območju Jelenika so bili krški policisti obveščeni tudi dan kasneje v dopoldanskih urah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih si je 80-letni moški hudo poškodoval roko pri delu s krožno žago. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, okoliščine pa policisti še preverjajo, dodajajo pri PU Novo mesto.

