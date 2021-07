Posilstvo 16-letne deklice v Izoli?

Prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič je na svojem Facebook profilu objavil pismo, ki so ga prejeli v njihovo pisarno. Kot je zapisano v njem, kar je vidno iz fotografije pisma objavljenega na Facebooku: »V četrtek, 10. 6. 2021, je makedonski delavec v Izoli napadel in skušal posiliti 16-letno domačinko - Slovenko. Policisti so ga kmalu prijeli. Obvestili so pristojne sodnike in tožilce, ki pa niso našli razlogov za pripor, zato so ga policisti po končani obravnavi spustili. Ironija je v tem, da Makedonec živi v njeni neposredni bližini. Tako se ji lahko vsak dan, ko jo sreča, toplo nasmehne.«



Poslanec SNS se je pri objavi naslonil na nedavno posilstvo deklice na Dunaju, ki so ga osumljeni prebežniki iz Afganistana ter zapisal: »Zadnje tedne se veliko poroča o posilstvih migrantov na mladoletne deklice, žal se to dogaja tudi pri nas.

Takšna in podobna pisma dobivamo kar pogosto na sedež stranke, kaj pa tožilstvo in sodišče?«



Na naše vprašanje so na Policijski upravi Koper odgovorili takole: »Spoštovani, Zaradi občutljivosti navedenega kaznivega dejanja, zaščite žrtve in varovanja osebnih podatkov vam na vaša vprašanja konkretnih odgovorov ne moremo posredovati. Navedemo lahko zgolj to, da smo na območju PU Koper v letošnjem letu obravnavali pet (5) primerov kaznivih dejanj posilstva, od teh sta bila dva (2) dokončana. Oba primera posilstva sta se zgodila znotraj zakonske skupnosti. Pri ostalih obravnavanih primerih je šlo za poskus storitve tega kaznivega dejanja. Na področju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost smo letos na naši policijski upravi obravnavali še tri (3) primere kaznivih dejanj spolne zlorabe slabotne osebe, en (1) primer spolnega nasilja ter deset (10) primerov spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let.«

