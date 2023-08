Posiljevalec študentk tudi ropal

Ali Safini, 40-letni Maročan, ki si je že pred leti našel zatočišče v Sloveniji, pa četudi bi se kot pomorščak, kar je po poklicu, v svoji rodni domovini še naprej lahko preživljal, se je očitno pri nas odločil za izvrševanje zelo hudih kaznivih dejanj. Niti predstavljati si ne moremo, kaj vse sta morali oktobra 2019 preživljati dve študentki, ki ju je pred tem spoznal na Metelkovi v Ljubljani, eno od njiju pa nato v študentski sobi grobo posilil.

Večkrat posilil

»Motherf**kerka, ki se igra z moškimi!« je tako zakričal takrat 22-letni nesrečnici, ki se enostavno ni več mogla iztrgati iz njegovega nasilnega objema. Nakar jo je večkrat posilil. Ves čas je medtem morala poslušati njegove grožnje, da jo bo ubil. Ko jo je le zapustil, je dejanje takoj zaupala sostanovalcu in domačim in kmalu zatem še policiji. Le nekaj ur pred tem, bilo je 20. oktobra zvečer, se ji je predstavil kot povsem običajen fant. Srečala sta se na Metelkovi, nakar sta skupaj odšla do njene sobe v študentskem domu. Po prihodu v dom sta se najprej družila v skupni čajni kuhinji, nato pa se je želelo dekle od njega posloviti. S tem pa se Maročan nikakor ni strinjal in ji je, četudi je temu nasprotovala, sledil v sobo. Iz obtožnice sledi, da je najprej zaprl vrata, nato pa študentko, ki se je ves čas upirala, držal za vrat ter jo potisnil na posteljo, jo lasal, boksal po rokah, nogah in prsih. »Ne, ne, prosim, ne,« je dekle ves čas prosilo posiljevalca, a se ta ni zmenil za njene besede.

Ali Safini na sojenju za posilstvo aprila 2020 FOTO: Marko Feist

15 let zapora prestaja zaradi posilstva.

Safiniju posilstvo tistega dne očitno ni bilo dovolj, saj je čez deset dni podobno doživela še ena študentka. To je posilil okoli pol treh zjutraj na Metelkovi v Ljubljani. Sprva naj bi ji v zameno za to, da ga zadovolji, ponujal denar in mamila. Ker mu ni hotela ustreči, ji je zagrozil z nožem in jo prisilil, da je šla z njim na bližnjo ploščad pred Slovenskim etnografskim muzejem, tam jo je spolno napadel. Takrat je mimo prišel naključni mimoidoči, in ker je dekle vpilo na pomoč, je poklical policijo. Še preden je ta prišla, naj bi posiljevalec zbežal in se šel preobleč v bližnji azilni dom v Kotnikovi ulici, nato pa spet odšel ven.

Žensko je prisilil, da je zanj dvignila 150 evrov. FOTO: Leon Vidic

Policija ga je prijela še isto noč in dekleti sta potrdili, da ju je posilil prav on. Na postelji v študentski sobi so preiskovalci našli sledi njegove sperme, izločki so bili tudi po telesu druge študentke. Sam je sicer zanikal, da bi se kar koli zgodilo proti njuni volji. Tako spolni odnos kot nasilno vedenje do deklet naj bi bila, kot naj bi trdil, sporazumna. Da naj bi prvo dekle celo hotelo, da je med odnosom nasilen. A ljubljanska okrožna sodnica Deja Kozjek, glede na vse izvedene dokaze, temu na koncu ni verjela. Alija je obsodila na enotno zaporno kazen 15 let zapora. Za spolni napad na posebno poniževalen način je dobil 11 let zapora, za drugega, 30. oktobra, na Metelkovi pa pet let.

Pestra preteklost Ali Safini ima precej pestro kriminalno preteklost. Samo pri nas je bil že štirikrat obsojen. Trikrat predvsem zaradi tatvin, četrtič pa na dve leti zapora zaradi ropa leta 2016. Kazen je prestal septembra 2019, očitno pa mu niso izrekli stranske kazni izgona tujca iz države. V Sloveniji, kjer naj bi neuspešno zaprosil za mednarodno zaščito, se je tako zasidral, kot je že v preteklosti pojasnil na sodišču, predvsem ker se je tukaj dobro počutil. »Atmosfera je bila boljša,« je bil jasen in kratek.

Z računa dvignil 150 evrov

Tistega 20. oktobra 2019, a okoli treh zjutraj, torej le slabih 24 ur pred grozljivim zločinom, je Safini sredi Ljubljane ustavil še eno žensko. Ta bo najverjetneje vse življenje pred seboj imela misel na to, da jo je takrat še dobro odnesla oziroma kakšno srečo je imela, da ni postala njegova tretja žrtev posilstva. V nekem trenutku jo je, kot je prepričano tožilstvo, prijel pod roko in jo s silo odvlekel do bankomata pri Mercatorju na ljubljanski Kotnikovi. Vzel ji je denarnico in telefon, ob tem pa ji grozil, da jo bo udaril. S pestjo ji je tudi nakazal, da naj gre na kolena, in ko ga je vsa prestrašena ubogala, ji je še naročil, da naj zanj dvigne denar. Iz denarnice je vzel njeno bančno kartico, to vstavil v bankomat ter od ženske zahteval, naj vtipka PIN-številko. Ko je to tudi storila, je z njenega računa dvignil 150 evrov in odšel.

Zaradi očitka, da je tistega dne zagrešil še kaznivo dejanje ropa, bi se moral Safini včeraj iz zapora na Dobu vnovič zglasiti na ljubljanskem okrožnem sodišču, a ga je sodnica Mojca Kocjančič zaman pričakovala. Pa četudi ji je zaposlena v zaporu še v sredo zagotovila, da ga bodo pripeljali. Le dan kasneje pa je sporočila, da ga zaradi kadrovskih težav enostavno ne bodo mogli. »Sodnica bo v zvezi s takšnim ravnanjem zaporov urgirala pri direktorju zapora,« je pojasnila Kocjančičeva.

Safinija zaradi kadrovske stiske niso pripeljali iz zapora na Dobu. Foto: Igor Mali

Safini, ki na predobravnavnem naroku leta 2021 krivde ni priznal, se očitno zdaj nagiba k temu, da bi to storil. Že maja in julija letos je želel priti na sestanek na ljubljansko tožilstvo zaradi pogajanja in eventualno podpisa sporazuma o priznanju krivde, a kot je pojasnila njegova zagovornica, ga tja iz zapora samo za to niso želeli pripeljati, saj da na kaj takšnega ne pristajajo. Pa četudi bi jim bili nastali stroški povrnjeni. Sodnici tako ni preostalo drugega, kot da za 29. september razpiše nov narok, na katerem pa bo lahko obsojeni Safini morebitno priznanje krivde opravil kar prek videokonferenece. Torej, direktno iz zapora.