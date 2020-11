Posiljevalcu bodo slikali zobe

»Svojih zob iz inata ne bom pokazal. In to zaradi neupoštevanja dokazov, ki bi šli meni v korist.« Tako je bil včeraj pred ljubljansko okrožno sodnico Polono Herman odločen 36-letni državljan Bosne in Hercegovine Mehmed Mahmutović, ki se že ves čas sojenja na vse kriplje trudi dokazati svojo nedolžnost. Očitki na njegov račun so precej težki. Na vesti naj bi imel kar pet brutalnih ropov prostitutk sredi lanskega leta v Ljubljani.Pravo trpinčenje sta tako morali 15. junija lani, v zadnjem ropu pred njegovo aretacijo, preživljati prostitutki, ki naj bi ju Mahmutović obiskal skupaj z 18-letnim Dušanom Avdićem (ta je krivdo ...