Posiljevalca boli, ker so mu vzeli bris

Prvi avgust 2015 se bo Štajerki, ki je bila takrat stara manj kot 15 let, za vedno vtisnil v spomin. Postala je žrtev družinskega prijatelja, in to v času, ko je na njegovem domu potekalo posebno praznovanje, na katerem so bili poleg dekleta prisotni tudi njen oče, sestra ter sestrin partner. Tistega dne jo je namreč družinski prijatelj spolno napadel. Najprej jo je otipaval po prsih oziroma zizikah, kot se je po dejanju klinični psihologinji zaupalo dekle, nato ji je slekel hlačke in, kot se je še spominjala, svoj spolni ud potisnil v njeno spolovilo. Takoj po dejanju, ki se je zaključilo z ...