Porušil se je del prelivnega zidu med kanalom male hidroelektrarne Ceršak in strugo Mure

Danes nekaj minut čez polnoč se je porušil del prelivnega zidu med dovodnim kanalom male hidroelektrarne (MHE) Ceršak in strugo reke Mure, so sporočili iz DEM. Porušitev ne vpliva na varnost okoliških prebivalcev, vseeno pa v DEM ljudi pozivajo, naj se ne zadržujejo na poškodovanem območju, saj lahko pride do nadaljnje erozije in rušitve brežine.

Kot so navedli v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), je porušitev posledica erozijskega delovanja letošnjih izredno visokih vod.

Vodstvo in strokovnjaki DEM so si zjutraj ogledali stanje in že začeli z vsemi aktivnostmi za sanacijo.

Elektrarna stoji, vodostaj se bo znižal

MHE Ceršak do zaključene sanacije prelivnega zidu ne bo obratovala. Zaradi odtekanja vode v strugo bo vodostaj v dovodnem kanalu zelo znižan, so pojasnili.

Družba je v stiku z vsemi pristojnimi organi in drugimi deležniki, so še sporočili.

MHE Ceršak je po podatkih spletne strani DEM ena izmed hidroelektrarn na Muri in edina, ki leži na slovenskem delu reke. Njena letna proizvodnja je 4,74 gigavatne ure elektrike. Od leta 2005 jo upravlja družba DEM.