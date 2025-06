Starejši rodovi iz leta v leto vse globlje tonejo v digitalni svet, mladi pa so že rojeni v njem – in šele ob navedbi, da točka za anonimno prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internet deluje že od leta 2007, se zavemo, kako so se spremenile tehnologije in časi, z njimi pa težave: »Odkrili smo, da je naš učenec s pomočjo programa predelal fotografije drugega učenca, tako da je bil obraz slednjega na golem telesu. Posnetek je nato delil s sošolci,« se glasi sodobna različica družabnih odnosov med najstniki, kot so jo opisali na projektu Spletno oko. Umetna inteligenca Spletno oko je ses...