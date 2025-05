Porast vlomov: policisti identificirali več članov skupine z območja Ljubljane

V zadnjih dveh letih so policisti po vsej državi zaznali porast vlomov v bencinske servise in druge poslovne prostore, kjer so storilci kradli predvsem tobačne izdelke, parfume, oblačila in druge prestižne izdelke. Ugotovili smo, da gre za dobro organizirano skupino več storilcev, ki so uporabljali različna, pogosto najeta vozila, nanje pa nameščali tudi ukradene registrske tablice. Storilci so bili predrzni in nevarni, po vlomih pa so se v jutranji prometni konici z ukradenim plenom vračali domov.

Kriminalisti PU Maribor so zato konec lanskega leta v sodelovanju z drugimi policijskimi enotami in tožilstvom pričeli s prikritimi preiskovalnimi ukrepi ter identificirali več članov skupine z območja Ljubljane. Po obsežni preiskavi so 19. maja letos pridržali pet osumljencev in izvedli več hišnih preiskav. Dva moška, stara 43 in 45 let, so 20. maja privedli k preiskovalni sodnici, ki je zoper njiju odredila pripor.