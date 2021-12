Pred Obrežjem so jima popustili živci: poglejte, kaj sta voznika naredila

Policisti so na mejnem prehodu Obrežje obravnavali dva tujca, ki sta se stepla. Kot so ugotovili, sta voznik bošnjaških tablic in voznik švicarskih tablic vozila drug za drugim po avtocesti v smeri Obrežja. Pri tem sta si že gestikulirala, pred mejnim prehodom pa sta se ustavila, se sprla in še fizično obračunala. Eden je drugega udaril, ta pa je vzel iz vozila teleskopsko palico in mu poškodoval vozilo. Nadaljevanje so preprečili policisti, ki bodo oba kazensko ovadili – enega zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe, drugega zaradi poškodovanja tuje stvari.