Popoldanski šok na obrežju Kolpe! Našli truplo, policija še ugotavlja identiteto pokojnega

V nedeljo nekaj po 15. uri so bili novomeški policisti obveščeni o najdenem truplu na obrežju reke Kolpe pri kraju Pobrežje. Gasilci so pomagali pri prenosu trupla. Po prvih ocenah zdravnika na truplu, ki je bilo v vodi že dlje časa, ni bilo vidnih znakov nasilja.

Policija še ugotavlja identiteto pokojnega

O najdbi trupla je bila obveščena preiskovalna sodnica in je odredila sodno obdukcijo, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in ugotavljajo identiteto pokojnega. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.